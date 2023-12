Next Goal Wins película del director Taika Waititi llegará a las salas de cines de México el próximo 28 de diciembre el filme promete bastante, al tener el sello irreverente del cineasta neozelandés, inspirada en hechos reales es una producción que luce imperdible para el cierre de este 2023.

La cinta inspirada en hechos reales que sigue la historia de Thomas Rongen quien asumió (a regañadientes) el reto de dirigir a la selección de Samoa considerada como una de las más débiles del mundo, recordando que fueron quienes sufrieron la goleada historia de 31-0 ante Australia, sin fe en ellos mismos el entrenador debía convertirlos en un equipo en el proceso clasificatorio para el Mundial de Brasil 2014, las risas parecen garantizadas.

Waititi ganó el Premio Oscar por mejor guion adaptado por su película “Jojo Rabbit”, es conocido principalmente por ser el director de las cintas de Thor Ragnarok y Love and Thunder, redefiniendo las historias del Dios del Trueno del MCU protagonizadas por Chris Hemsworth.

Gol Gana cuenta con un elenco bastante sólido que incluye a Michael Fassbender (mejor conocido por interpretar a la versión joven de Magneto en las cintas de X-Men de 20 Century Fox), Elisabeth Moss (El cuento de la Criada), Will Arnett, Oscar Kightley, Rachel House, Kaimana, mientras que el propio Taika Waititi tiene una participación especial como un clérigo americo-samoano.

El sitio IMBD le proporcionó un 6.5 de 10, en Rotten Tomatoes la crítica especializada de Estados Unidos le proporcionó un 43% de aprobación, sin embargo la audiencia le brindo un 85%.

Aunque recientemente Waititi descartó que vaya a dirigir una tentativa Thor 5, se supone que su cinta de Star Wars sigue en desarrollo y que ha generado bastantes expectativas.

Taika Waititi tells us how a big draw for making ‘NEXT GOAL WINS’ was getting to see Pacific Islanders on screen.



“I’ve been away from home making Thor and Jojo Rabbit, and I just missed home. I’d been around too many Europeans!” pic.twitter.com/YBPRqHbJ2a