Niantic Labs estrena 'Al Máximo', nueva temporada en Pokémon Go

Niantic Labs ha lanzado ‘Al Máximo’, la nueva temporada de Pokémon Go, que estará disponible a partir de este 3 de septiembre hasta el 3 de diciembre.

Esta temporada reintroduce a los pokémon Dynamax y a los pokémon de la región de Galar.

Durante este periodo, los jugadores podrán participar en la ‘Investigación Especial Al Máximo’, donde encontrarán al pokémon Dinamax, criaturas más poderosas que el promedio, y deberán enfrentarlos en los denominados Combates Max.

Alan Mandujano, director de Latinoamérica de Pokémon Go, explicó que esta nueva funcionalidad fomenta el juego entre amistades, pues vencerlos no será nada sencillo.

Get ready, Trainers!



More Pokémon first discovered in the Galar region are coming to #PokemonGO!



Dynamax Pokémon are also making their Pokémon GO debuts! Let’s GO! https://t.co/vU756FQXfk pic.twitter.com/PgbOk2eR65