Nicki Minaj cancela concierto y se disculpa con fans tras detención por drogas

Nicki Minaj acudió a su cuenta de 'X' (antes Twitter) este domingo para disculparse con sus fans y culpar a la policía de Ámsterdam tras ser detenida por supuesta posesión de drogas blandas.

En un extenso mensaje, la rapera expresó sus disculpas por cancelar de última hora un concierto en Manchester, ya que pasó seis horas detenida en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam después de que encontraran drogas en su equipaje.

La ganadora del Grammy añadió que espera recompensar a los fans afectados por la suspensión del concierto de su Pink Friday 2 Tour, incluyendo una nueva fecha para junio o julio.

Además de sus disculpas, Minaj alegó que no pudo solucionar el problema rápidamente debido a que los elementos de seguridad la privaron de su libertad para evitar que diera el show en Manchester, lo que la afectó profundamente. Anunció que tomará acciones legales al respecto.

Nicki Minaj no especificó exactamente los cargos que presentará, pero en redes sociales aseguró que la marihuana pertenecía a uno de sus guardias de seguridad y que le habían confiscado su equipaje sin su consentimiento. La intérprete de "Super Bass" fue liberada tras pagar una multa de 380 dólares.

Thank you to everyone who prayed for me today. May God cover you & all that is connected to you. May you be blessed beyond your imagination.



Barbz, I’m @ the stock exchange hotel in #Manchester I arrived a little over an hour ago.

After sitting in a jail cell for 5-6 hours, my…