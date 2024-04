Nicki Nicole en la cumbia, cantante urbana argentina, Ojos verdes Nicki Nicole

Ahora, con "Ojos verdes", Nicki Nicole busca conectarse con sus raíces musicales y sorprender a su audiencia con una propuesta fresca y emocionante.

En una entrevista reciente por videollamada, la artista argentina expresó su profundo respeto por este género afrocaribeño colombiano, destacando la importancia de hacer cumbia "desde el corazón, literal, con sentimiento".

La relación de Nicki Nicole con la cumbia se remonta a su infancia en Rosario, donde creció escuchando este género en su hogar, en fiestas e incluso en programas de televisión.

Nicole se maravilló cuando con el paso de los años tuvo una colaboración con la agrupación de cumbia mexicana, con quienes interpretan “Otra noche”.

“No te voy a negar que tuve nervios la primera vez que lo vi porque ellos no lo saben, hasta que yo no les dije no sabían que habían formado parte de mi niñez; es muy loco las vueltas de la vida y el poder hacer una canción con tremendos artistas que han formado parte de mi vida”, señaló. “Realmente los admiro mucho”.