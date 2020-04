Nicole Kidman protagonizará serie para Amazon

México.- La reconocida actriz Nicole Kidman, se integra un nuevo proyecto televisivo, la cual está basada en la novela de Janelle Brown “Pretty Things”.

La actriz adaptará, protagonizará y producirá el proyecto para la plataforma de streaming Amazon Prime.

La trama narra la aventura de "dos mujeres que tratan de superar y recuperar lo perdido tras una gran estafa perpetrada por una personalidad influyente", informó la editorial Penguin Random House.

Hasta el momento se desconoce el personaje que dará vida la actriz, la compañía de streaming obtuvo los derechos de la ficción en una subasta contra otras empresas que estaban interesadas en el formato.

También te puede interesar: Chris Evans protagoniza el avance de la serie 'Defending Jacob' (Video)

La ganadora del Globo de Oro a la Mejor Actriz ha centrado su carrera a la televisión tras el éxito que cosecho por su participación en la serie Big Little Lies para la plataforma HBO, en donde también compartió créditos con la actriz Meryl Streep.

La obra literaria, aunque ya tiene una adaptación para la televisión que será dirigida por la creadora de la también exitosa serie "The Handmaid's Tale", Reed Morano, se estrenará hasta el próximo 21 de abril.

Otros proyectos en puesta

Junto al proyecto para Amazon, la actriz está involucrada en otros tres formatos televisivos basados en novelas.

El primero es "You Should Have Known", de Jean Hanff Korelitz, que HBO ha transformado en "The Undoing", cuyo estreno está aplazado indefinidamente.

Su segundo encargo es la adaptación para televisión de "Nine Perfect Strangers", una obra la misma autora que "Big Little Lies", Liane Moriarty.

Además, Kidman es productora ejecutiva de "The Expatriates", una seria dramática de Amazon dirigida por Lulu Wang de "The Farewell" y basada en la novela homónima de Janice Y.K. Lee.