Ninel Conde recibe amenazas de muerte

México.- Tras pedir acelerar la denuncia que hizo contra su ex pareja para que la dejen ver a su hijo, Ninel Conde subió a su cuenta de Instagram un anuncio donde da a conocer que ha recibido amenazas de muerte contra ella, su familia y amigos.



La actriz y cantante acudió ayer lunes a las oficinas de la Fiscalía Capitalina para exigirle a la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, para que agilice la denuncia que entabló contra Giovanni Medina, con quien sostiene una batalla legal desde hace tiempo por la custodia de Emmanuel, su hijo de seis años de edad.



Conde en el escrito que subió a sus redes sociales hace responsable, si le sucede algo a ella y a sus seres queridos a quien fuera su pareja sentimental.

Dentro de la misiva asegura que Mediana es una persona cobarde y que ha amenazado a periodistas como Gustavo Adolfo Infante por el hecho de revelar algunos asuntos turbios de su ex.

Por último Ninel recuerda que decir la verdad no es difamar y que los "terroristas mentales" se acabarán cuando las personas levanten la voz.

El pleito legal que tiene "La Bombón Asesino" con Medina lleva, al menos dos meses, desde que ella reveló que él no la dejaba ver a su hijo y por tal motivo levantó la denuncia.



"Han pasado dos meses desde que este hombre me quito al niño. Es importante levantar la voz y pedir a las autoridades Justicia y que entiendan el dolor de una madre, tenemos que agilizar estos procesos por que no sabemos si los niños están bien o están siendo alineados, lo que estoy pidiendo es que se cite a este señor para que entregue a Emmanuel", advirtió.



Conde también comunicó que el padre de Emmanuel, levantó por su lado una demanda en donde se le acusa a ella de haber abandonado al menor y de padecer Covid-19 y por ello es que pedía él que no se le acercara a su hijo hasta que se le realice la prueba.



Ante esto, la actriz de "Rebelde", "Fuego en la sangre", entre otras, aseguró estar reuniendo pruebas para que la autoridad que lleva el caso que se levanto en la Fiscalía Cuajimalpa.

"Tengo los elementos necesarios para que vea que todo es mentira".