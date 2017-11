Joe Manganiello muestra su gran corazón: 'modela' con niños Down

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Aunque para muchas mujeres lo primero que llama la atención de Joe Manganiello es su atractivo físico, hay que mencionar también el gran corazón que tiene. En más de una oportunidad ha apoyado eventos benéficos y, este fin de semana, volvió a poner su granito de arena para una noble causa: ayudar a los niños con síndrome de Down, informó el portal People en Español.

El protagonista de Magic Mike, viajó este fin de semana a Denver, para caminar junto a niños con síndrome de Down que modelaron en un desfile de modas cuyo objetivo era recaudar fondos para la Global Down Syndrome Foundation, una de las entidades no lucrativas más grandes que luchan por esa enfermedad.

En el evento, llamado “Be Beautiful, Be Yourself”, Maganiello se mostró atento y afable con sus compañeritas del desfile, y su orgullosa esposa, Sofía Vergara, no tardó en compartir el emotivo momento en sus redes sociales en donde se puede ver a su esposo feliz, aplaudiendo mientras una hermosa niña brilla en la pasarela modelando su lindo vestido.

Manganiello no fue la única celebridad en prestarse para apoyar este show. Otros famosos como Jamie Foxx, DeOndra Dixon, Quincy Jones, Eva Langoria, Marisa Tomei y Denis O’hare, también acudieron a apoyar esta fundación cuyo propósito no solamente es recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad, también crear conciencia sobre la misma.

Actividades como esta abren la oportunidad a personas con síndromes de Down quienes están demostrando que pueden abrirse paso en diversas profesiones, lo mismo como modelos, que en las comunicaciones, o en los estudios, como lo han demostrado casos recientes que han figurado en las noticias.