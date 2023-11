Nintendo y Sony anuncian filme live action de “The Legend of Zelda”

Shigeru Miyamoto el cocreador de la exitosa serie de videojuegos “The Legend of Zelda” anunció mediante la cuenta de X de Nintendo que está trabajando con Sony Pictures en una adaptación cinematográfica live action, los fanáticos han expresado su entusiasmo por el proyecto.

“Le pedí a Avi-san que produjera esta película conmigo y ahora hemos comenzado oficialmente el desarrollo de la película con la propia Nintendo muy involucrada en la producción. Llevará tiempo hasta su finalización, pero espero que estén deseando verlo” escribió en la red social.

El filme será dirigido por Wes Ball quien tiene créditos importantes al ser el director de la trilogía de Maze Runner y el encargado de “Kingdom of the Planet of the Apes”, el cineasta además tendrá créditos como productor con Joe Hartwick Jr. mediante su compañía Oddball Entertainment.

Además el guion estará a cargo de Derek Connolly, el coescribió varios éxitos en taquilla que incluyen la trilogía de Jurassic World, Kong: Skull Island y Pokémon Detective Pikachu.

Miyamoto estará involucrado como productor ya desempeño ese papel en la cinta animada “The Super Mario Bros. Movie” que rompió varios records en este 2023. Mientras que Avi Arad es conocido por ser uno de los principales productores de las cintas de Spider-man.

Con un equipo creativo bastante sólido los fanáticos han expresado su entusiasmo por el filme que estaría en sus primeras etapas de desarrollo, sin embargo aún deberán de esperar ya que no se ha podido avanzar en la selección de los actores que participaran debido a la actual huelga organizada la SAG AFTRA mientras los estudios no lleguen a un acuerdo no podrán avanzar.

Los juegos siguen al guerrero elfo Link, quien asumió la misión de rescatar a Zelda, la princesa de Hyrule venciendo al villano Ganon, los gamers han sido files seguidores de la saga y los han vuelto un éxito comercial con millones de copias vendidas por lo que las expectativas serán muy altas.

