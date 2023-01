"No es mi culpa que te sal-pique": Shakira rompe las redes con Bizarrap

Luego del éxito y polémica alrededor del sencillo "Monotomía", que marcó el regreso de Shakira a la música tras su rompimiento con Gerard Piqué, la colombiana volvió a romper las redes ahora junto a Bizarrap.

Este 11 de enero se lanzó la ‘BZRP Music Session #53´, donde la intérprete de "Moscas en la casa" no se quedó callada y se unió a la tiradera en contra de su expareja. A solo una hora de su publicación, el video ya cuenta con más de tres millones de reproducciones y cien mil comentarios, donde usuarios externan su apoyo a la cantante.

"Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", es una de las indirectas que le manda Shakira al exfutbolista, quien previo al lanzamiento publicó en su cuenta de Twitter una serie de emojis de circo.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

La letra de la canción deja claro que tiene una dedicatoria especial, pues la cantante deja ver algunos de los rumores que circularon alrededor de la separación, y que ni ella ni el exjugador del Barcelona confirmaron.

"Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa´tipos como tú". "A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú". "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda". "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es persona buena". "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Usuarios reaccionan al ‘BZRP Music Session #53´

Usuarios en redes sociales no dudaron en crear los mejores memes para reaccionar a la tiradera de Shakira y señalar las indirectas hacia Piqué y su actual pareja, Clara Chía.

SHAKIRA YOU ARE AN ICON, A LEGEND AND WILL ALWAYS BE THE MOMENT. 🤍 pic.twitter.com/APlQ2mdRpD — SHAK X BZRP 🐺🧢 (@shakiraimpact) January 12, 2023

Everyone is talking about Shakira now. I missed this. She IS the moment. pic.twitter.com/NKk0p3xF0a — FEIM (@FeimM_) January 12, 2023