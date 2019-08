No fui infiel: Michelle Renaud le reclama a Ana María Alvarado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Michelle Renaud aprovechó una entrevista radiofónica para reclamar a una periodista Ana María Alvarado por sus comentarios sobre su polémica relación con el actor Danilo Carrera.

De acuerdo a Infobae, Renaud habló con el programa Todo para la Mujer y durante la entrevista se refirió a algunos de los comentarios de Ana María Alvarado, integrante de la emisión, según reportó el portal de la revista People en Español.

"Pedirte a ti Ana, que eres una gran periodista, que no des por hecho cosas. Creo que como periodista, a veces, hay que preguntar. No dar por hecho y en el tema de mi relación (con Danilo Carrera) tú has dicho mucho que fui infiel y no fui infiel", señaló Michelle.

Alvarado se defendió y aseguró que sólo estaba comentando la información que circuló al respecto.

"No fui yo. Lo retomamos de la nota que así salió".

Sin embargo, Michelle insistió en la necesidad de que los medios de comunicación verifiquen la información antes de hacerla pública.

"Creo que es muy importante que los medios empiecen a investigar porque pueden generar mucho conflicto y pueden lastimar. Y no saben. Creo que se vale decir voy a preguntar. Ustedes tienen una responsabilidad social porque la gente les cree todo lo que dicen".

Entonces Ana María Alvarado le pidió que hicieran el compromiso de apoyarla cuando la contacte para verificar una información.

El romance de Michelle Renaud y Danilo Carrera fue confirmado por los propios actores en junio, pero se les relacionaba desde el año pasado, cuando protagonizaron Hijas de la Luna.

También el año pasado Renaud anunció su divorcio de Josué Alvarado, el padre de su hijo, pero desde un inicio aclaró que no hubo una tercera persona involucrada en la ruptura.

Apenas hace unos días, Michelle publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para responder a quienes la critican.

"Aquí estaba pensando en esas personas a las que llamamos 'Haters', aquellas que son apasionadas, que critican y juzgan sin saber, porque nadie puede conocer a otra persona sólo a través de redes o revistas. Entonces, esas personas que odian y dedican su tiempo al ser odiado… quiero entender ¿por qué criticar y juzgar ,que sienten ?, ¡HATERS venga los leo con mucho amor!".

Danilo Carrera también se refirió al asunto de las comparaciones con Baeva y Soto y señaló en una entrevista reciente: "Que me comparen con una relación que no conozco y que aparte den tiempos que no existen pues no. Los entiendo, tienen que vender revistas pero pues nuestros tiempos son otros".

Renaud estará en las pantallas de Televisa a partir del próximo lunes gracias a la telenovela La Reina soy yo, una adaptación de la producción colombiana La Reina del Flow.

Con esa telenovela, Televisa trata de recuperar el rating del horario de la tarde, pues Los Elegidos no obtuvo el éxito que se esperaba y dejó de transmitirse de manera abrupta.