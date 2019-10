No lo voy a negar: Sergio Mayer sobre el cobro de las regalías de José José

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace poco el periodista Javier Ceriani aseguró que Sergio Mayer cobraba las regalías del cantante José José, situación que inmediatamente puso de nuevo al diputado en la polémica, sin embargo, apenas Mayer responde a estos señalamientos.

De acuerdo a Infobae, una de las empresas de Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, fue señalada como la encargada de administrar las regalías digitales del cantante mexicano.

“No lo voy a negar (el cobro de las regalías), tampoco lo voy a confirmar, les voy a dar algunos tips, si quieren saber si existe alguna empresa, está el Registro Público de la Propiedad y si hay una, Morena se debe preguntar quiénes son los dueños; si se quiere saber de las regalías, hay que ir a la disquera para saber quién tiene los derechos”, subrayó el diputado antes de la función de estreno de Crystal del Cirque Du Soleil.

Durante la alfombra roja del Circo del Sol, la cual se llevó a cabo la noche de ayer, dijo también: “Al paso que vamos al rato van a decir que yo soy culpable de la desaparición de los 43, luego de los 68, y así”.

El periodista Ceriani reafirmó el jueves 3 de octubre, en el programa “De primera mano” que una empresa a nombre de Mayer Bretón, era la que cobraba las regalías que José José generaba en YouTube.

“No estoy culpando a Sergio, estoy diciendo que él sabe a quién le daba el dinero, si realmente es cierto que Morena, su compañía, estaba recaudando estás regalías”, insistió.

Asimismo, explicó que hay tres tipos de regalías: las de autor, las de intérprete y de contenido, y recordar que “El Príncipe de la Canción” cobraba las segundas, el presentador mencionó que las ganancias digitales eran de 10 mil a 15 mil dólares al mes; sin embargo, estas nunca llegaron al cantante.

Según el conductor, José José recibió sólo entre 300 y 400 dólares en una época en que el artista necesitaba dinero y por ello el “Príncipe” pidió apoyo de sus amigos y les dijo: “Ayúdenme. Me dicen que en redes sociales se gana dinero, dónde está la plata”.

Entonces fue cuando contrataron en Miami a una experta en YouTube y se descubrió que las cuentas donde había contenido de José José como intérprete, estaban siendo manejadas “por una empresa que se llama Morena y que pertenecía a Sergio Mayer.

Y de acuerdo con el periodista, la supuesta compañía de Mayer tiene nexos con una hijastra de José José, llamada Monique y media hermana de Sarita Sosa.

En 2015 surgió una versión de que una empresa del político cobraba las regalías y que José José intentó poner una demanda contra el actor, pero eso es algo que nunca se confirmó.

Ese mismo año, Mayer subrayó que no quería aclarar nada al respecto.

“Él no me ha exigido nada, no tiene nada que ver. Él simplemente me dijo: hay personas que te quieren hacer daño. Se están metiendo en algo que él y yo tenemos”, destacó Mayer en ese entonces.

Al momento de las revelaciones de Ceriani, el actor evitó hablar sobre el tema a toda costa.

“No tengo interés en responder ese tipo de cosas, estoy tan ocupado en otras cosas como para perder el tiempo en eso", dijo el también actor”.

En algunos programas de la televisión mexicana se informó sobre las regalías el cantante y de acuerdo con “Venga la alegría”, las regalías del cantante durante el último trimestre fueron de 300 mil dólares en Youtube.