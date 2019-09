No nos aguantamos: Andrea Escalona sobre el pleito con Yanet García

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera vez Andrea Escalona y Yanet García hablaron de los dimes y diretes que se dicen de ellas, luego de que la hija de Magda Rodríguez productora del programa Hoy, sustituyera sin previo aviso a la 'Chica del clima' en la obra de teatro El Tenorio Cómico.

De acuerdo a SDP, la entrevista se dio en el programa Las Inventadas de Bandamax, donde las dos sensuales conductoras abrieron su corazón y tocaron el tema del problema que se rumora existe entre ellas desde hace unas semanas.

“Estamos muy contentas, somos compañeras, somos familia. La verdad es que a mí se me termina el contrato, estoy muy contenta, muy agradecida con toda la producción, se integra Andy, que la quiero mucho, somos familia. Entonces, que bueno que quede entre familia”.

Yanet García aclaró que la única razón por la que ella salió de la obra de teatro es que ya se le había terminado su contrato, sin embargo se dijo feliz y tranquila de que el proyecto se quede en familia.

“Es que yo no la aguanto… Ya no nos aguantamos”, fue la forma en la que Andrea Escalona interrumpió la entrevista y en broma dijo que ya no aguanta a su compañera Yanet García.

La situación provocó mucha risa a Yanet, no obstante, no tardó en aclarar la broma de su compañera. De igual manera, Andrea Escalona aseveró que tanto sus glúteos, como las de Yanet García, son 100 por ciento naturales.