"No puedes opinar de alguien en base a chismes o memes", afirma Bárbara de Regil

MÉXICO.- Las críticas hacia Bárbara de Regil ya no sólo se dan por Twitter o Instagram, ahora también en Tik Tok sacan a relucir vergonzosos episodios de la actriz hacia los fans.

Luego de un video que publicó la luminaria en dicha red, varios usuarios manifestaron su descontento hacia la influencer fitness.

Aunque en sus historias de Instagram Bárbara aboga por la buena vibra, fue en Tik Tok que se dirigió a aquellos que sólo hablan mal de ella.

"No puedes opinar de alguien si no lo conoces, no puedes opinar de alguien en base a chismes o memes", dijo