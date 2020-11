México: Lalo España revela haber dado positivo a prueba de COVID-19

MÉXICO.- Eduardo España, actor de "Vecinos" y "La parodia", dio positivo a la prueba de COVID-19 y decidió darlo a conocer a través de su cuenta de Twitter, por considerarla una obligación moral.

"De momento me siento triste y no sé cómo acomodar los pensamientos y las emociones", escribió en un mensaje que contabiliza más de 23 mil me gusta y 600 retweets".

"Esto es algo que nos ha invadido y ni hablar, le voy a echar todas las ganas. Estamos vivos", redactó.