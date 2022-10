No se me acercan los hombres: Karely Ruiz no tiene suerte para ligar

Una de las modelos más exitosas de la plataforma OnlyFans es Karely Ruiz, la joven deslumbra a sus seguidores con sus fotografías y videos y poco a poco comienza a convertirse en una celebridad.

La modelo de OnlyFans recientemente realizó una "Noche de confesiones" en sus historias de Instagram y Karely reveló que muchos hombres no se acercan a ella y no la invitan a salir por "miedo". Sin dudas esta revelación llamó la atención, ya que uno pensaría que la joven podría salir o relacionarse con quien quisiera, ya que Karely es una de las mujeres más bellas del país.

Karely Ruiz le respondió:

"¿Será? Me pasa mucho que en los antros no se me acercan los hombres por miedo o no sé por qué, uno que quiere ligar aaaaah pero las mujeres si, solitas llegan".