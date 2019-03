Este musculoso actor quiere interpretar a He-Man

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Sony Pictures y Mattel Films preparan la adaptación cinematográfica de “Masters of the Universe” y Noah Centineo, conocido por sus roles en series como The Fosters o las películas de Netflix, “A todos los chicos de los que me enamoré” y “Sierra Burgess es una Loser”, se encuentra en conversaciones para interpretar el papel principal.

En la negociación para interpretar a He-Man, Centineo es representado por Definition Entertainment, CAA y Myman Greenspan, publica la versión online de la revista Cine Premiere.

El joven actor acaba de comenzar a trabajar en la producción de la secuela de “A todos los chicos de los que me enamoré” y podrá ser visto en la pantalla grande a finales de este 2019, cuando el reebot de Los Ángeles de Charlie, escrito y dirigido por Elizabeth Banks, llegue a cartelera.

“He-Man y los Amos del Universo” fue línea de figuras de acción lanzada a principios de la década de los 80 que rápidamente se volvió popular gracias a su amplia gama de personajes coloridos y a los minicómics incluidos con cada juguete, en los cuales se explicaba y expandía la historia de este universo.

El éxito de la franquicia se catapultó con la afamada serie animada He-Man and the Masters of the Universe, producida por Filmation entre 1983 y 1985.

En esta saga seguimos al Príncipe Adam, heredero del trono del planeta Eternia, quien usa la Espada del Poder para transformarse en el poderoso guerrero He-Man. Con ayuda de sus aliados, He-Man defiende el reino del malvado mago Skeletor que busca apoderarse del Castillo Grayskull.

Pero esta no es la primera ocasión en que He-Man y los Amos del Universo tiene una adaptación live action en el cine. En 1987, se estrenó una pobre versión dirigida por Gary Goddard que fue un fracaso taquillero, pero con los años se ha ganado un status de culto entre los fanáticos. Dolph Lundgren, el famoso Ivan Drago de la saga de Rocky, encarnó a He-Man, mientras que Frank Langella (Frost/Nixon) dio vida al villano Skeletor. Courtney Cox también aparece en la cinta, en uno de los primeros roles de su carrera.

Los hermanos Aaron y Adam Nee (The Last Romantic; Band of Robbers) dirigirán el reebot, a partir de un guion reescrito por Matt Holloway y Arthur Marcum, guionistas de Iron Man.

El primer borrador del proyecto fue escrito por David S. Goyer (Batman vs Superman: El Origen de la Justicia), quien también funge como productor ejecutivo. Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch supervisarán el proyecto de lado de Escape Artists para Sony Pictures; por parte de Mattel, Julia Pistor y David Voss serán sus productores ejecutivos.