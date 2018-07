Mira el cariñoso mensaje de Jwan Yosef a Ricky Martin

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante boricua Ricky Martin, se apunta un logro más en su carrera al ser reconocido en su calidad de actor con una nominación al premio Emmy, a la mejor actuación de reparto en una serie limitada, por su trabajo en la producción “The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story”. Ante tal reconocimiento, su esposo Jwan Yosef mostró su sentir en redes sociales.

Jwan Yosef compartió una fotografía de Ricky Martin en su personaje de Antonio D’Amico, con un cariñoso mensaje:

“¡Estoy a punto de estallar de orgullo! Enhorabuena al marido más estelar en su nominación al Emmy al Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada. Amor y luz siempre”.

Ricky Martin, quien próximamente culminará una importante serie de presentaciones en Las Vegas, reaccionó de este modo a la nominación al Emmy en sus redes sociales:

“¡Sí, sí, sí! Estoy tan feliz por esta nominación. Creo que mi cabeza está a punto de explotar. Esto es una locura”.

Yes yes yes!!!!!! I’m so happy and humbled about this nomination. I think my head is about to explode. Joy joy joy THIS IS CRAZY!!! Thank you @MrRPMurphy https://t.co/GZvYKlVQ2l