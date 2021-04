Nominados al Óscar 2021 podrán viajar a la gala

ESTADOS UNIDOS.- El próximo 25 de abril se celebrarán los Oscar 2021 en una gala que, a pesar de la pandemia, tendrá lugar de manera presencial. La 93.ª edición de los galardones contará con dos escenarios en Estados Unidos, el Dolby Theatre y la estación de autobuses de Los Ángeles Union, además de posibles sedes en Europa, concretamente en Londres y París. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood está poniendo todo de su parte para contar con los nominados de manera presencial y es por eso que ha anunciado que los candidatos podrán viajar a Estados Unidos en calidad de trabajadores esenciales.

Dependiendo del riesgo que entrañe la participación de cada asistente, las fechas de llegada al condado de Los Ángeles variarán, fijando el 20 de abril como máximo para los viajeros nacionales y los internacionales que provengan de países de bajo riesgo, y el 17 de abril para los viajeros internacionales que vuelen desde territorios de alto riesgo.

"Si viaja al condado de Los Ángeles desde fuera de California, debe ponerse en cuarentena durante 10 días después de su llegada y no puede interactuar con nadie durante esos 10 días, excepto las personas de su hogar, es decir, las personas con las que vive. Si viaja al condado de Los Ángeles únicamente con fines laborales esenciales, aún así debe ponerse en cuarentena (cuando no esté trabajando) durante 10 días y no puede interactuar con personas que no sean las necesarias para realizar su trabajo esencial", advierte la Academia.