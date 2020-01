Nominados al Oscar asisten al tradicional desayuno en Hollywood

LOS ANGELES.— Como ya es una tradición se llevó a cabo el almuerzo con los nominados al premio Oscar. El evento inició con un mensaje del presidente de la Academia, David Rubin, en el que guardaron un minuto de silencio en memoria de Kobe Bryant y los acompañantes que fallecieron en el accidente aéreo del pasado fin de semana en California.

Un momento sombrío en una fecha anual normalmente alegre que sirve como punto de encuentro, celebración y entrenamiento para los nominados. "A pesar de todo el éxito que tuvo en la cancha era la persona más emocionada en el salón ese día", dijo Rubin sobre Bryant en el almuerzo de 2018. Bryant ganó el Oscar a mejor corto animado por "Dear Basketball".

El grupo de nominados veteranos y novatos terminó el minuto de silencio con aplausos.

Leonardo DiCaprio, Renée Zellweger, Laura Dern, Robert De Niro y Quentin Tarantino posaron para los fotógrafos al llegar al almuerzo que se realizó no muy lejos del Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se llevará a cabo la 92a edición de los Premios de la Academia el próximo 9 de febrero.

Foto AP Danny Moloshok // Invision

Algunos de los ausentes a este almuerzo fueron Joaquín Phoenix, Scarlett Johansson; y los españoles, Antonio Banderas y Almodóvar, quienes vivieron su noche de gloria en los Premios Goya el pasado sábado en Malaga, España.

Dentro del salón Brad Pitt y Tarantino autografiaron un afiche del filme "Once Upon a Time..." que llevó el ingeniero de sonido de la película Mark Ulano, quien está nominado por su trabajo en tres películas en la categoría de “Mejor mezcla de sonido”.

Foto AP Danny Moloshok // Invision

El director neozelandés Taika Waititi, cuya película "Jojo Rabbit" está nominada a seis Oscar, entró y abrazó al sudcoreano Bong Joon Ho cuya "Parasite" fue nominada a "Mejor director", "Mejor película internacional" y "Mejor película".

El almuerzo, que se realiza año con año, es una oportunidad para que todos los nominados al Oscar se conozcan, celebren su estatus como contendientes por los Premios de la Academia, que en algunos casos es único en la vida, y se tomen una fotografía grupal. Entre aquellos en el centro del retrato estaban Al Pacino, Diane Warren y los compositores de "Frozen II" Robert Lopez y Kristen Anderson-López.

Parte del ritual anual es que les pidan que hagan breves sus discursos de aceptación en los Oscar, idealmente 45 segundos o menos, y se les pide que designen a una persona para que hable si se trata de un grupo de ganadores.

Foto AP Danny Moloshok // Invision

Mientras algunos comenzaban a comer, la nominada a mejor actriz Cynthia Erivo y el nominado a mejor actor de reparto Brad Pitt posaron para selfies con sus colegas.

La película de Phoenix "Joker" ("Guasón") es la más nominada de los Oscar este año con 11 menciones, le siguen de cerca "1917", "The Irishman" y "Once Upon a Time ... in Hollywood", todas con 10 nominaciones cada una.