¡No vamos a cancelar esta e&/#@ película!: Tom Cruise explota de ira contra integrantes del set de 'Misión Imposible 7'

Ciudad de México .-Tom Cruise expresó su frustración con los integrantes del set de Misión Imposible 7, después de que los viera romper los protocolos de seguridad de la Covid-19.

De acuerdo con el audio revelado por el medio The Sun, el actor vio a dos miembros del equipo demasiado cerca el uno del otro frente a la pantalla de un ordenador. Por lo que el artista les dijo: “Si los veo haciéndolo de nuevo, están despedidos”.

"Somos el ejemplo a seguir. En Hollywood están haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Estoy al teléfono con cada maldito estudio por la noche, compañías de seguros, productores y nos miran y nos usan para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de pu**. No quiero volver a verlos nunca más. ¡Nunca! ", gritó Cruise a las dos personas de la producción.

Cruise ha sido muy estricto en cuanto a la aplicación de las normas de Covid-19 en el set de la película en Gran Bretaña, y regañó al equipo por aprovecharse del entorno seguro que el lugar ayudó a crear.

"Puedes decírselo a la gente que está perdiendo sus malditas casas porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa o pagar su educación universitaria. Con eso es con lo que duermo todas las noches: ¡El futuro de esta pu** industria!", continuó gritando Cruise en el set de filmación. “Así que lo siento, no quiero sus disculpas. Ya lo he dicho, es lo que quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cancelar esta maldita película! ¿Entendido? Si lo vuelvo a ver, están despedidos”

Cruise señaló a los integrantes específicos del equipo, diciéndole a uno "te va a costar tu trabajo".

"¿Lo he dejado claro? ¿Entienden lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tengo? Porque escucharé sus razones, y si no pueden ser razonables y yo no puedo lidiar con su lógica, están despedidos". "Eso es todo. Confío en ustedes para que estén aquí"., continuó.

Tom Cruise went ballistic on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols...pic.twitter.com/WbIpVlja7w — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 16, 2020

Cabe recordar que Misión: Imposible 7 fue recientemente golpeada por los retrasos en octubre cuando 12 personas en el set de rodaje en Italia dieron positivo en coronavirus. La producción se reanudó una semana después y volvió a Reino Unido hace dos semanas.