Novia de Fofo Márquez asegura ya no vivir tranquila tras la sentencia del influencer

Melanie Lattanzi, pareja sentimental del influencer Rodolfo “Fofo” Márquez, rompió el silencio tres días después de que su novio fuera sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra Edith Márquez.

A través de su cuenta de Instagram, Lattanzi expresó cómo su vida ha cambiado desde la detención y sentencia del creador de contenido, quien fue declarado culpable casi un año después de los hechos ocurridos afuera de una plaza comercial en el Estado de México.

“Estos meses han sido una pesadilla sin descanso. He tenido que enfrentar difamaciones, acusaciones realmente graves, y cargando con responsabilidades que no me corresponden, sin el más mínimo interés en conocer realmente mi historia”, compartió la joven en un mensaje.