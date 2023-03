¿Nueva colaboración de BTS? RM desea cantar junto a Rosalía

El líder de BTS, Kim Nam-joon también conocido como ‘RM’, confesó que Rosalía es su cantante española preferida y le gustaría colaborar con ella.

Durante una entrevista desde Barcelona, donde se encuentra con su familia, el cantante surcoreano dice que el paro previo a realizar su servicio militar lo ha sumido en el caos y no puede plantearse proyectos futuros.

Afirma que está pasando por “un momento duro a nivel humano” porque, tras 10 años de actividad frenética con su banda, el servicio militar les ha obligado a detenerlo todo.

RM dijo a EFE que Rosalía es su cantante española favorita.



Rosalía es su cantante española preferida y le gustaría colaborar con ella, confiesa RM, pero el líder de BTS, la banda de ‘k-pop’ más famosa, no puede plantearse proyectos de futuro... pic.twitter.com/f4En3FWaMr — YOONGI DAY 🎂 (@ccbangtanista) March 7, 2023

Pero Kim Nam-joon es positivo y afirma que esta circunstancia le “puede resultar beneficiosa como artista”, porque “algunas grandes obras nacen en momentos personalmente caóticos”.

En cuanto a Rosalía, RM dijo que la española es una estrella muy famosa y muy influyente, y que le gustaría realizar una colaboración con ella. “A todos los miembros de BTS les gusta muchísimo y la respetan mucho”, dijo.

Ante la polémica la noticia, las Armys no tardaron en investigar si la cantante española tenía esa empatía con su compañeros artistas de Corea del Sur y la sorpresa fue que Rosalía no solo seguía a RM, si no, que también a otros integrante de la banda BTS, Jung Ho-Seok; más conocido J-Hope.

Hasta el momento no existe confirmación de una colaboración musical por parte de ambos bando, pero los fans de la popular banda no descartan que el sueño de RM se haga realidad.

Con información de Agencias.

TE PUEDE INTERESAR:

M de ‘modo urbano’; Rosalía impone moda para el 2023

Wisin & Yandel se despiden con nuevo disco: “La última misión”

‘LLYLM’ el nuevo tema de Rosalía que fue filtrado antes de su estreno