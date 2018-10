Secuela de Wonder Woman retrasa su estreno

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Gal Gadot, la encargada de interpretar a Wonder Woman en la gran pantalla, desveló con un mensaje en Twitter la nueva fecha de lanzamiento de esta película, que volverá a contar con Patty Jenkins como directora.

"Tuvimos un tremendo éxito estrenando la primera película de Wonder Woman durante el verano así que cuando vimos la oportunidad de aprovechar los cambios en el panorama competitivo lo hicimos", señaló en un comunicado posterior el estudio Warner Bros.

"Wonder Woman 1984" llegará en junio de 2020, y se cuela así en el hueco libre que ha dejado la cinta "Six Billion Dollar Man", un proyecto de ciencia-ficción que tiene previsto protagonizar Mark Wahlberg pero que, por ahora, se ha quedado fuera de la agenda de Warner Bros.

No es el único contratiempo que ha sufrido "Six Billion Dollar Man", ya que el pasado mayo el estudio despidió al cineasta argentino Damián Szifrón ("Relatos salvajes", 2014) como director de este largometraje.

Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!



✨🙅‍♀️✨ pic.twitter.com/Wj8ORUQLdg