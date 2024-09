Nueva función de Shazam permite buscar entradas en Ticketmaster

Shazam, la popular plataforma de reconocimiento musical, unió fuerzas con Post Malone para lanzar una nueva iniciativa que facilitará a los fans la búsqueda de boletos para conciertos a través de Ticketmaster.

Un comunicado de Ticketmaster reveló que los usuarios ahora podrán descubrir entradas para una amplia variedad de espectáculos directamente desde Shazam, así como desde otras plataformas de Apple, como Apple Music, Apple Maps y la función de búsqueda Spotlight en iOS.

.@PostMalone's #F1TRILLIONTOUR is happening now! Get the tour-inspired wallpapers for your phone:



1. Use the Shazam app to identify any Post Malone song.

2. Tap on any of his upcoming concerts.

3. Scroll to ‘Downloads’ to get the wallpapers.



Don’t forget to tap ‘Save’ for even… pic.twitter.com/jXdhxwBuBi