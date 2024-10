Nuevo filme de 'American Psycho' podría tener a Luca Guadagnino

Luca Guadagnino, director de ‘Call me by your name’ está en la recta final de negociaciones para hacerse cargo de la dirección de la nueva película de ‘American Psycho’.

Variety ha revelado que el cineasta estaría a nada de sumarse al proyecto de Lionsgate de llevar a la pantalla grande una nueva interpretación del libro ‘American Psycho’ de Bret Easton Ellis.

Aunque aún no se han dado a conocer los detalles de esta película, lo primero que se explicó fue que no será un remake de la cinta protagonizada por Christian Bale.

Luca Guadagnino is in final negotiations for a new interpretation of the book “American Psycho” by Bret Easton Ellis for Lionsgate.⁠ ⁠



The film, which features a script by Scott Z. Burns, will not be a remake of the 2000 film, but a new adaptation of Ellis’s novel.⁠



Read… pic.twitter.com/VYLCzUNVRd