Nuevo récord, Drake gana 12 premios Billboard

Juan Carlos García

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En una gala donde convivieron las estrellas veteranas con las más jóvenes, fue Drake el máximo triunfador de los Billboard Music Awards 2019, y artistas como BTS, Madonna a dúo con Maluma y Mariah Carey, de los que más dieron de qué hablar.



La noche de este miércoles, en Las Vegas, la entrega que reconoce a los cantantes con más éxito en ventas y reproducciones digitales también estuvo repleta de estrenos mundiales, como el del sencillo "Me!", con Taylor Swift y Brendon Urie, y "Broken & Beautiful", de Kelly Clarkson, conductora de la ceremonia.



Madonna y Maluma dividieron opiniones con su canción "Medellín" por la expectativa que lograron, ya que su presentación en vivo, con un número musical de hologramas cuya producción superó los 5 millones de dólares, fue alabada y criticada por igual. Así marcaron el debut del sencillo de "La Reina del Pop".



"Es una extraordinaria oportunidad para decir a otros artistas que los admiramos, que nos gusta lo que hacen", comentó el multilaureado Drake al recoger uno de los 12 micrófonos dorados que ganó, entre ellos, el más codiciado, Artista Top del Año. También externó su admiración por Arya Stark, de Game of Thrones.

También te puede interesar: ¡Histórico! Drake rompe el récord de The Beatles



En redes sociales, nadie como BTS, que ganó dos, y Ariana Grande, con otro par. La banda surcoreana generó conmoción con la #BTSArmy al pasar por la alfombra roja, al ser enfocados cantando diversas rolas de los invitados, ya no se diga cuando se llevaron el galardón como Mejor Grupo ni al estrenar en vivo con Halsey "Boy with Luv".



Ariana y BTS marcaron tendencia mundial con su simple presencia, y eso que ella ni siquiera estuvo en el MGM Grand Arena de Las Vegas: su tema "7 Rings" fue transmitido desde el show que presentó a la misma hora en Vancouver.



Cuando Dan Reynolds, voz de Imagine Dragons, tomó el micrófono para agradecer el premio como Mejor Artista de Rock, fue contundente al defender los derechos de la comunidad LGBT y condenar que 34 estados de EU no tengan leyes contras las "terapias de conversión", además de que en muchos países se considera un crimen ser homosexual.



"Esto puede cambiar, la terapia de conversión para personas LGBT ha provocado que se incremente el porcentaje de suicidio después de que fueron sometidos a ella, ¿qué nos quiere decir?", enfatizó Reynolds, y los asistentes lo celebraron con aplausos y gritos.



Mariah recibió el Icon Award por su trayectoria, y, además de reconocer que ha tenido altibajos y es blanco de memes, agradeció a sus hijos, ahí presentes, Moroccan y Monroe, su amor incondicional.



El Artista Nuevo Top fue Juice WRLD, y Paula Abdul cerró el show, de tres horas, con un medley de éxitos como "Straight Up" y "Opposites Attract".