NY: novena demanda por agresión sexual ‘golpea’ a Sean Combs

El rapero Sean 'Diddy' Combs ha sido acusado de agresión sexual por novena vez en Nueva York.

La denuncia, presentada por la actriz de contenido para adultos Adria English, incluye también acusaciones de acoso y tráfico sexual.

De acuerdo con un reporte del diario Los Angeles Times, ayer fue presentada una nueva demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en la que se le acusa al magnate de la música de dirigir y operar un tipo de empresa RICO, especializada en agresión, acoso y tráfico sexual.

ICYMI: Diddy Selling L.A. House For $70M After Federal Raid, Leaving for Good | Click to read more 👇 https://t.co/s17csBBdTO