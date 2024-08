Ocesa Jalisco pone en pausa festivales; regresará mejor que nunca

En 2024, Ocesa Jalisco pausó el Corona Capital Guadalajara y Tecate Coordenada, dos de sus festivales más posicionados a nivel estatal y nacional, dejando a miles de amantes de la música decepcionados.

Esta ‘pausa’ en realidad tiene un buen motivo. Ocesa Jalisco asegura que la decisión se tomó con la finalidad de regresar mejor que nunca y con algo mejor. Incluso, la apuesta podríar ser un nuevo proyecto que destaque a nivel internacional.

"Estamos en un momento de reflexión, en un examen de conciencia de lo bueno y no tan bueno que se ha hecho, con el objetivo de regresar con la mejor versión y creo que eso va a pasar con los festivales o tal vez sea un festival insignia, ese que sea representado por los tapatíos, por el occidente del país o todo México debido las personalidades o artistas que se presenten, que normalmente no ves, pero que cuando vienen a la ciudad, no te quieres perder por la experiencia que significa”, platicó Carlos de la Torre, director de Ocesa Jalisco.