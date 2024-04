Fallece O.J. Simpson a los 76 años tras una larga batalla contra el cáncer

O.J. Simpson, una figura emblemática del deporte y el entretenimiento estadounidense, falleció a los 76 años después de una larga lucha contra el cáncer, anunciaron este jueves 11 de abril, sus familiares.

Conocido tanto por sus logros en el fútbol americano como por su controversia legal, Simpson dejó una marca indeleble en la historia de los Estados Unidos.

El ex jugador de la NFL, quien fue absuelto en el famoso juicio por el asesinato de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman en los años 90, sucumbió a las complicaciones del cáncer el miércoles en Las Vegas. Según su familia, Simpson estuvo rodeado de sus seres queridos en el momento de su fallecimiento.

Reportes indican que Simpson había estado luchando contra el cáncer de próstata durante varios años, y su salud había deteriorado recientemente, lo que requirió cuidados paliativos en sus últimos meses.

A través de sus redes sociales, sus familiares postearon un comunicado anunciado el fallecimiento de O.J. Simpson:

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family