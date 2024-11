Olivia Rodrigo, nueva embajadora global de Lancôme tras éxito mundial

Olivia Rodrigo suma un nuevo éxito a su carrera con su reciente nombramiento como embajadora Global de Lancôme. La cantante, que actualmente disfruta del triunfo de su gira mundial "Guts World" y del estreno de su documental en Netflix, ahora se convierte en el rostro de la icónica marca de belleza.

Este anuncio refuerza su posición como una de las figuras más influyentes de la Generación Z. La ganadora del Grammy expresó su entusiasmo por esta colaboración, destacando que se siente orgullosa de ser parte de una marca que celebra la belleza individual e interior.

Olivia for Lancôme as their new Global Brand Ambassador! pic.twitter.com/SThwTIERBk