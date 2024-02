Oppenheimer gana en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla - SAG

El film "Oppenheimer" continúa su racha de éxito en la temporada de premios de Hollywood al llevarse el premio principal, el mejor elenco, en la 30a edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG).

Esta película biográfica dirigida por el director Christopher Nolan ha sido aclamada, ya ganando en los Globos de Oro y los BAFTA, ahora fortalece su posición como favorita antes de los Premios de la Academia, donde lidera con 13 nominaciones.

La transmisión de los SAG por Netflix marca un hito, siendo la primera vez que una gran entrega de premios de Hollywood se emite exclusivamente en un servicio de streaming.

Congratulations to the cast on their @SAGawards win for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture. Experience the movie in theaters now and streaming on Peacock. #Oppenheimer pic.twitter.com/0eSiIVmWMB