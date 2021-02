Origel pide empatía, se vacuno porque tenía mucho medio de contagiarse

Ciudad de México.- Ante la controversia que se causó luego de que Juan José Origel viajó a Estados Unidos para aplicarse la vacuna Covid-19, el conductor se presentó en el programa de televisión "Hoy" para aclarar la situación.

El conductor dijo que la dosis que él recibió fue parte de una convocatoria que hacen para que cualquier persona en el país vecino acuda a recibir una dosis de las que ya tienen disponibles.

Pepillo reveló que a través de internet se registró para que le dieran una cita aún sin ser ciudadano norteamericano o residente, pero cumplía el requisito de la edad, pues tiene 73 años.