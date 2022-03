Will Smith finalmente se disculpa con Chris Rock… en Instagram

Casi 24 horas después de protagonizar un bochornoso momento, Will Smith finalmente se disculpa con Chris Rock por abofetearlo en los Oscar… aunque a través de una story en su cuenta de Instagram.

El ganador del Oscar a mejor actor, afirmó en su mensaje que su comportamiento estuvo "fuera de lugar" y "mal".

Will Smith ya había ofrecido disculpas en su discurso de aceptación del Oscar, sin embargo, en ningún momento se dirigió públicamente al Chris Rock.

En su disculpa, Smith se justificó al afirmar que aunque está acostumbrado a las bromas a su costa, un chiste sobre la condición médica de su esposa fue “demasiado” para él y por ello actuó de manera emocional en contra de Chris.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y mal. Estoy avergonzado y mis acciones no representan al hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y cariño”.

El actor también se disculpó con la Academia, productores y público presente en la ceremonia, además para con su familia y la de King Richard, lamentando que su comportamiento pusiera la “mala nota” en un viaje que fue hermoso para todos, en referencia la película por la que ganó el Oscar.

Violence in all of its forms is poisonous and destructive. My behavior at last night’s Academy Awards was unacceptable and inexcusable. Jokes at my expense are a part of the job, but a joke about Jada’s medical condition was too much for me to bear and I reacted emotionally.

I would like to publicly apologize to you, Chris. I was out of line and I was wrong. I am embarrassed and my actions were not indicative of the man I want to be. There is no place for violence in a world of love and kindness.

I would also like to apologize to the Academy, the producers of the show, all the attendees and everyone watching around the world. I would like to apologize to the Williams Family and my King Richard Family. I deeply regret that my behavior has stained what has been an otherwise gorgeous journey for all of us.

I am a work in progress.

Sincerely,