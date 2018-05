Consolida su amor “sugar daddy”, ella es 36 años menor

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de su cuenta de Twitter el comediante Óscar Burgos publicó un par de videos que dejan entrever que le entregó el anillo de compromiso a su novia Carolina Castro.

Aunque el comediante ha recibido múltiples críticas por la diferencia de edades entre ambos, él no deja de demostrar su amor a través de redes sociales por su ahora prometida.

También te puede interesar: Video: maestra 'nazi' se hace viral por 'defender' a Hitler

El primer video se ve a Burgos quien muestra una cajita pequeña y comenta “es un regalo muy chiquito pero con mucho afecto” y solo se ve la toma de la caja y se corta el video.

En otro video sale sonriente y junto a él Caro su novia, ambos hablan de lo felices que están y el video se corta cuando ellos dicen nos vamos a… dejando a sus seguidores boquiabiertos por la noticia.

Confirmó que vive con su novia Carolina Castro, a quien le lleva 36 años de edad, Oscar Burgos dijo que se casa con esta joven que participa en su programa.

El comediante, actualmente tiene 59 años, y su ahora prometida 23 años. El anillo lo entregó el 10 de mayo, momento que compartieron en Instagram.

"Se lo entregué por nuestro primer aniversario, se lo di en mi casa, es un anillo de promesa, es un diamante.", dijo Burgos. "Es probable que para septiembre de este año le esté entregando la sortija verdadera, y que el próximo año, en abril, nos estemos casando".



el comediante agregó que Karla Panini, su ex pareja, los está acercando a la iglesia cristiana para que un pastor amigo de ella los una.



Burgos cuenta que al principio no quería dar el paso, pues le parecía que todo sería una locura, sin embargo cuando se puso a investigar sobre esta diferencia de edades y el matrimonio, dio con matrimonios para toda la vida como Charles Chaplin.



"Era su cuarta esposa, y tenía la misma edad que yo, igual, y duraron 35 años casados", dijo.



"Me siento muy bien físicamente. Incluso tengo mejor cuerpo que algunos jóvenes de la misma edad de ella. No me siento que no pueda darle batería, que no pueda estar con ella".



Carolina Castro es madre soltera, tiene un niña y desde hace seis meses vive con él.