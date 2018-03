Tila María da vida a Jessy en nueva obra

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Oscar Martínez que da vida a Tila María Sesto que es una reconocida mestiza que se caracteriza por ser una mujer atrevida, sin pelos en la lengua, triplemente divorciada y que no depende de un hombre para ser feliz; sin embargo, ha decidido sacrificar sus creencias para dar vida a Jessy en la puesta en escena “Hasta que esta cosa nos separe” que se presentará en el Teatro de Cancún, el próximo 4 de abril.

“Después de ver que la obra ‘Hasta que la boda nos separe’ está haciendo mucho ruido a nivel nacional, Nani Namú, Mactá y yo decidimos arriesgarnos y adaptamos esta obra a nuestro estilo, cambiamos la trama pero muy enfocados a esta historia”, expresó Tila María Sesto en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

También te puede interesar: Cinco mestizas harán de las suyas en Cancún

Con la adaptación de Aldo Pascual, este simpático trío traerá al Teatro de Cancún esta divertida puesta que narra la historia de una mujer que al ver que se le va el tren decide casarse con el primer canijo que le propone matrimonio y este es Mactá.

“La adaptación es de nuestro libretista de cabecera, Aldo Pascual, le damos la idea, una línea y él lo plasma en el libreto. La cosa es que a nosotros nos llamó el título de la obra y decidimos adaptarla, no haremos ninguna recreación ni nada, está completamente transformada, Nani la hace de mi mamá, yo soy una niña bien y me voy a casar con una persona popular, esa es la base de la historia”, detalló Tila María.

En esta puesta, Tila María da vida a Jessy, una mujer completamente diferente a la esencia de la mestiza, lo que representa un cómico e interesante reto.

“Realizar el personaje de la solterona que busca marido se sale de los principios de Tila, es una parodia muy curiosa porque, además, es una mestiza y Jessy es fresa, es una niña acomodada y desde ahí hay un choque cultural que se vuelve muy gracioso. Tila ve el matrimonio como una forma de facilitarse la vida y aunque el marido sea un wey súper fre… tiene que cumplir con sus estatutos. A diferencia de Jessy, Tila se ha divorciado tres veces, y asegura que no necesita un hombre en su vida para ser feliz; utilizo a los hombres, lo quiero, me gusta, me lo pongo y con la misma lo deshecho”, detalló.

Cancún, su segundo hogar

Oscar Martínez, quien da vida a Tila María Sesto, confesó que cada uno de sus proyectos viene a Cancún por ser para él un lugar al que le tiene un cariño especial.

“El Teatro de Cancún es como nuestra segunda casa, es la visita obligada de todas las obras que generamos y presentamos, invitamos al público cancunense que nos ha recibido de la mejor manera y yo de manera personal tengo un cariño especial porque hay una historia detrás, estamos contentos y emocionados de ir para allá”.

Tila María y sus proyectos

Como parte de los proyectos próximos de la mestiza, es que desde hace poco más de un mes el canal de YouTube de Tila María Sesto, que ya cuenta con más de 200 mil suscriptores, ha vuelto a la vida, luego de Oscar anunció que cada jueves estará subiendo un video nuevo, además reveló que después de dos éxitos ganados, regresa con su show a la Ciudad de México.

“Nos vamos a presentar a finales de abril en el Voilá de la Ciudad de México, las dos veces he tenido agotada la función y eso me emociona mucho porque es el corazón de la República y eso nos impulsa a que nos conozca el resto del país, además es un público muy exigente, por lo que tengo que neutralizar el show, hay palabras que o suprimimos o las explicamos, tengo ya tres años empeñado en esto de irme al centro y me decían ni te entienden y ahí estoy, incluso en el canal hemos estado cuidando el vocabulario para que sea más entendible en toda la república”, puntualizó Oscar Martínez, alias Tila María Sesto.