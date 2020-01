México llega a los Oscar de la mano de tres representantes

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- México estará presente en la entrega de los premios Oscar número 92 de la mano de tres representantes, el cineasta Rodrigo Prieto y la diseñadora de vestuario Mayes Rubeo tienen sendas nominaciones por sus respectivos trabajos en The Irishman (El Irandés) y Jojo Rabbit; mientras que dentro del equipo de productores de El Irlandés también se encuentra Gastón Pavlovich.

Prieto y Rubeo podrían recibir un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a la Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en las películas El irlandés, de Martin Scorsese, y Jojo Rabbit, de Taika Waititi, respectivamente.

Prieto, quien también trabajó con Alfonso Cuarón en el filme Solo con tu pareja (1991), competirá por tercera ocasión por la estatuilla dorada, luego de estar nominado por las cintas Brokeback Mountain (2006) de Ang Lee; y Silence (2017) de Scorsese.

También te puede interesar: Joker arrasa: Aspira a 11 premios Oscar; mira la lista de nominaciones

En esta ocasión, el mexicano, quien inició su carrera en comerciales de televisión, compite con Lawrence Sher, por Guasón (Joker); Jarin Blaschke, por El faro (The lighthouse); Roger Deakins, por 1917; y Robert Richardson, por Había una vez… en Hollywood (Once upona time… in Hollywood).

Rodrigo Prieto ganó en cinco ocasiones el premio Ariel por su trabajo en los filmes Sobrenatural (2005), de Jay Gruska; Fibra óptica (1998), de Francisco Athié; Un embrujo (1998), de Carlos Carrera; Amores perros (2000) de Alejandro González Iñárritu; y Biutiful (2010) de Alejandro González Iñárritu.

Esta es la trayectoria de Rubeo

A su vez, la diseñadora de vestuario mexicoestadounidense Mayes Rubeo compite por un premio Oscar por su trabajo en la cinta Jojo Rabbit, del director neozelandés Taika Waititi.

Rubeo, quien comenzó su carrera profesional con diseñadores como Enrico Sabbatini, está nominada en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario con Sandy Powell y Christopher Peterson (El irlandés); Mark Bridges (Guasón); Jacqueline Durran (Mujercitas) y Arianne Phillips (Había una vez… en Hollywood).

La mexicana ha trabajado en producciones como Apocalypto (2006), Avatar (2009), Guerra mundial Z (2013), Warcraft (2016) y en la próxima cinta de Thor: Ragnarok (2017).

La ceremonia de entrega de la edición 92 de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevará a cabo el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Gastón Pavlovich le sigue apostando a Scorsese

Se trata de la segunda ocasión que el mexicano trabaja con Scorsese, para quien ya antes había producido Silence.

Pavlovich "logró cerrar una inversión de 50 millones de dólares con STX Entertainment para la producción mientras que Paramount Pictures cuenta con derecho de venta en Estados Unidos del proyecto", según se informó en un comunicado proporcionado por Fábrica de Cine en mayo de 2016.

Además de su trabajo al lado de Scorsese, Gastón Pavlovich produjo en 2009 la película mexicana El estudiante y más adelante A Hologram for the King, con Tom Hanks.

(Con información de Notimex y Milenio)