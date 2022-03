Chris Rock no demandará a Will Smith tras golpe en los Oscars 2022

Este lunes ha sido imposible escapar de la tendencia de Will Smith y Chris Rock. Ya sea si viste la premiación de los Oscars 2022 en vivo o te la perdiste, es un hecho que el golpe del ganador del Oscar, Will Smith, lo has visto hasta en la sopa pues fue el hecho que se robó la velada entera.

En una entrevista exclusiva para el medio Deadline, el comediante Chris Rock aseguró que no presentará cargos ante la policía tras el golpe que recibió por parte del actor Will Smith. En caso de querer presentarlos, tendrá un tiempo límite de 6 meses y las consecuencias para Smith serían hasta 6 meses tras las rejas y una multa de al menos 100 mil dólares.

En un comunicado del Departamento de Policías de Los Ángeles, las autoridades declararon que:

"Las entidades de investigación del Departamento de Policías de Los Ángeles saben de un incidente entre dos individuos durante el programa del Premio de la Academia. El incidente involucró a un individuo que abofeteó a otro. El individuo involucrado rechazó hacer una denuncia oficial. Si esa persona decide presentar un reporte en una fecha en el futuro, el departamento de policías podrá realizar una investigación".

¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock?

Durante la entrega de premios Oscars del 2022 el comediante Chris Rock fue el encargado de presentar el premio a mejor documental, durante su participación, muy fiel a su estilo, se dispuso a realizar un par de bromas a los nominados a mejor actor. Tras bromear un poco con Javier Bardem, saludó a Jada Pinkett, esposa de Will Smith y mencionó:

"G.I. Jane 2, no puedo esperar para verla".

Para ponerlos en contexto, G.I. Jane 2 es una película de los 90s dirigida por Ridley Scott, famosa por la interpretación de Demi Moore y por una escena en la que la actriz se rapa.

No es un secreto para nadie que Jada Pinkett sufre de una enfermedad llamada alopecia, que causa la pérdida del cabello. Dicha broma le pareció graciosa al principio a Smith, sin embargo, tras ver la reacción de su esposa procedió a subir al estrado y golpear a Chris Rock.

Ante la mirada atónita de los asistentes, Will Smith le gritó un par de veces al comediante que "Quitara el nombre de su esposa de su boca", a lo que Chris Rock respondió "Lo haré".

Will Smith subió al escenario y golpeó al comediante Chris Rock luego de que este hiciera una broma sobre Jada Pinkett Smith. Momentos después, ganó un Oscar y pidió disculpas por lo sucedido: "Espero que la Academia me invite de vuelta", agregó. https://t.co/Y8QHkkhyOD pic.twitter.com/mX9ZKmDf89 — CNN en Español (@CNNEE) March 28, 2022

Tras varios minutos de incomodidad, finalmente se reveló quién ganó el Oscar a mejor actor, y para sorpresa de pocos, Will Smith se llevó la estatuilla por su interpretación en el filme Rey Richard.

El actor aprovechó sus minutos en el escenario para agradecer a sus amigos y para remarcar que "él está ahí para defender a su familia".

Tras la ceremonia se le pudo ver a Will Smith bastante contento celebrando su primer Oscar.