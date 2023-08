¡Otro más! SUGA de BTS está listo para el servicio militar

Después de que recibiera una exención por contribuir a la cultura coreana, Suga (Min Yoongi) ha comenzado a alistarse para cumplir con su servicio militar en Corea del Sur.

La empresa Big Hit Music compartió que el integrante de BTS ha retirado el aplazamiento que tenía para comenzar su servicio militar lo antes posible, ya que sus compañeros J-Hope y Jin, han iniciado su servicio militar desde hace unos meses.

El intérprete de ‘Dynamite’ había comentado en entrevistas que para él era muy importante cumplir con el servicio militar, ya que su país es una de las cosas más importantes para él.

La razón por la que se había extendido su plazo para enlistarse fue porque se sometió a una cirugía por una lesión en el hombro izquierdo en 2021.

El servicio militar tiene una duración de 18 a 21 meses dependiendo de la actividad que elijan para los soldados.

Los próximos en enlistarse son sus compañeros y hermanos Kim Namjoon (RM), Park Jimin, Kim Taehyung y Jeon Jungkook.

Al parecer pasarán varios años para que todos los miembros de BTS se vuelvan a reunir. Sin embargo ARMY podrá disfrutar de su contenido a través de los RUN BTS, BTS in the Soop y por supuesto el programa de entrevistas de SUGA 'Suchwita'.

A pesar de que J-Hope y Jin ya se encuentran prestando servicio a su nación, de vez en cuando tienen permisos para visitar a sus familiares y amigos. Se les pudo ver en un concierto reciente de SUGA, conocido por su nombre de solista como AGUST D.

Durante un tiempo libre que el ejército le dio a Jin, este decidió asistir en el programa de SUGA llamado 'Suchwita', donde J-Hope sorprendió a sus 'hyungs' al aparecer de sorpresa.

ESTOY ROTA,VOY A LLORAR,MIREN LA SONRISA DE MIN YOONGI AL VER A JIN Y HOBI EN SU CONCIERTO...YA ESTOY LLORANDO WE LOVE YOU YOONGI THANK YOU YOONGI WE ARE PROUD OF YOU YOONGI #D_DAY_THE_FINAL #SEOKJIN #D_DAY_THE_FINAL_D3 #HOSEOK #SUGA_AgustD_TOUR_the_Final pic.twitter.com/6RWuoGEmbz

De acuerdo con varias fuentes, no será hasta 2025 que ARMY podrá ver a los siete miembros juntos. Mientras tanto la noticia entristeció a los fanáticos, quienes cuentan los días y meses para su comeback.

A continuación te dejamos algunas reacciones de ARMY con respecto a la noticia de SUGA.

