Ovacionan presentación de Mon Laferte en el Festival Viña del Mar

Chile.- La cantautora chilena explotó la noche con su música y sus comentarios. Mon Laferte comenzó su presentación con “Tormento” y después de la sexta canción, “Pa’ donde se fue”, ofreció largo discurso.

"Cuando me dijeron que sí iba el Festival de Viña, yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo y dije no, hay que cancelar (...). Muchos me decían: no se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticas sociales, violaciones a los derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido", comenzó diciendo.

"Yo solamente di una entrevista, dije una cuestión... La verdad he estado muy nerviosa, he tenido miedo, he estado asustada pero también me he sentido supervaliente", agregó.

También te puede interesar: Mon Laferte se desnuda en los Latin Grammy

El regreso de Mon Laferte al escenario del famoso Festival de Viña del Mar, en uno de los momentos políticos y sociales más polarizados de los últimos 30 años de Chile, generaba mucho interés.

Y la presentación de la artista, conocida por sus críticas al gobierno de Sebastián Piñera y a la fuerza policial, no desilusionó. Fue ovacionado por miles de personas, quienes entonaron cada una de sus éxitos. Hubo emoción, baile y alegría.

🇨🇱 #VinadelMar2020 #Vina2020 #MonLaferte @monlaferte regresa triunfal al Festival de Viña del Mar con un peak de 51 puntos de rating y Trending Topic #1 a nivel global en #Twitter



👉https://t.co/TTumv03BEq pic.twitter.com/R6XuLvIioU — CMTV.com.ar (@cmtvargentina) February 25, 2020

Pero quizás lo que más llamó la atención fue la presencia de unas cincuentena de mujeres en el escenario de la Quinta Vergara. "No vine sola", dijo en un momento de su presentación.

Inmediatamente después aparecieron en el escenario unas cincuenta mujeres, algunas de ellas vestidas con trajes folclóricos y otras con los mismos pañuelos que se utilizaron en las marchas feministas en las que se cantó el famoso himno "El violador eres tú”.

La activista obtuvo Gaviota de plata y oro, pero no la de platino a pesar de la solicitud del público.