Se accidenta Ozzy Osbourne: cancela conciertos

Luis Carrillo

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sigue la mala racha para el legendario Ozzy Osbourne.

El metalero tendrá que esperar un tiempo considerable para retornar a los escenarios, ya que ha sufrido una caída en su casa, lo que agravó algunas heridas que venía arrastrando desde hace meses.

"Las palabras no pueden expresar lo frustrado, enojado y deprimido que me siento al no poder hace una gira en este momento", expresó Osbourne, quien ha cancelado todos los conciertos que tenía agendados en este año, según se ha confirmado en su cuenta de Instagram.

OZZY will postpone all his tour dates as he recovers from injury sustained while dealing with pneumonia. Ozzy fell at his Los Angeles home aggravating years-old injuries (from his 2003 ATV accident) that required surgery.



Shows will be rescheduled beginning in Feb 2020