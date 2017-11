Culpan a Pablo Montero por acosar a una 'ex académica'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Pablo Montero fue acusado por parte de Rubí Mendivil, ex académica por acoso sexual hace años, la cantante señala que Montero abusa de su condición como artista reconocido.

De acuerdo con Debate, durante una entrevista Rubí señala que esto sucedió tras su salida del reality show de TvAzteca en 2012, relató que Montero, la invitó a una cena para "hablar de trabajo", ella accedió por las esperanzas de llegar al estrellato.

También te puede interesar: ¡Borrón y cuenta nueva! The Weeknd quita fotos de Selen

Durante la cena señala que el cantante le frotó varias veces la pierna lo que la hizo sentirse incomoda; sin embargo, no le tomó importancia y siguió con la conversación que en ningún momento fue laboral.

En otra parte de la entrevista, se explica que Pablo Montero se ofreció a llévale a su hogar, a lo que accedió Mendivil.

"Me subí a su camioneta y durante el trayecto seguían sin hablar de trabajo y me miraba raro, al llegar a mi casa me bajé de la camioneta y de repente se bajó y me quiso besar a la fuerza...

"Me subí a su camioneta y durante el trayecto seguían sin hablar de trabajo y me miraba raro, al llegar a mi casa me bajé de la camioneta y de repente se bajó y me quiso besar a la fuerza, cuando pasó eso, le di una bofetada y me dijo que así le gustaban".

Ante este ataque a su persona la afectada se dijo molestas y arrepentida por la actitud del interprete regional, ya que se aprovecha de su posición como artista reconocido en los medios.

Hasta el momento Pablo Montero no ha declarado nada a medios, ante tal acusación de acoso sexual.