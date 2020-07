Pablo Zabaleta, un Santa Claus en el mundo del fútbol

Argentina ha sido y es la cuna de muchos de los mejores jugadores que ha visto el mundo del fútbol. Messi, Maradona, Batistuta, Riquelme…, una lista prácticamente infinita que ha contado también con auténticos currantes del mundo del balompié. En este grupo podría incluirse sin ningún género de dudas a Pablo Zabaleta, un lateral derecho que ha marcado una época en la Premier League durante más de una década.

Primero en el Manchester City, y desde hace tres campañas en el West Ham United, con el que está inmerso en una lucha fratricida por eludir el descenso. Las apuestas de fútbol estiman que la permanencia del club londinense es bastante factible, por el juego desplegado hasta el momento y la situación en la tabla clasificatoria de Pablo Zabaleta y sus compañeros.

Pero el poder del lateral argentino trasciende mucho más allá del terreno de juego. Zabaleta es referente de hábitos saludables para miles de personas en todo el planeta, compartiendo enseñanzas y vivencias cada vez que se enfrenta a una entrevista.

En esta ocasión no se ha sometido a una conferencia de prensa al uso, sino que una videollamada ha servido para dar la sorpresa de su vida, a uno de los aficionados mexicanos más acérrimos al West Ham United, Adrián. Este hincha azteca no se esperaba lo que el jugador argentino le tenía preparado, ya que durante unos cuantos minutos pudieron entablar una larga y amena conversación en la que Zabaleta resolvía todas las cuestiones que se le pasaban por la cabeza al fan azteca, tanto del club en particular como de fútbol en general.

¿Cuál es la rutina de los jugadores antes de saltar al campo? ¿Comen algo en particular? ¿Cómo celebran las victorias? Todas estas preguntas, y muchas otras que no por inesperadas fueron menos interesantes se pueden revivir íntegramente en el siguiente vídeo en que se recoge la videollamada al completo de ambos protagonistas.