Familia real británica tiene ‘aterrada’ a Megan: Thomas Markle

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- El padre de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, reveló que no mantiene ningún contacto con su hija, que cree que está "aterrada" y bajo "demasiada presión" por parte de la familia real británica.

"He visto su sonrisa durante años. Conozco su sonrisa. No me gusta la que veo ahora, es de dolor", sostuvo en entrevista publicada este domingo, 15 de julio, en el diario The Sun. Markle, de 73 años, dijo estar "muy preocupado" por la nueva duquesa ya que " hay que pagar un alto precio" por estar casado con un miembro de la familia real británica.

También te puede interesar: Imperdonable error de Meghan ‘pone en jaque’ a la realeza

De acuerdo con información de Univisión, el ex director de iluminación, quien no asistió a la boda de su hija el pasado 19 de mayo en el castillo de Windsor por estar recuperándose de una operación al corazón; criticó la vestimenta de su hija llamándola "ridícula".

"Meghan parece sacada de una película antigua. ¿Por qué en 2018 hay que vestir como en 1930? ¿Por qué tiene que tapar sus rodillas? No estoy culpando a Harry ni a nadie, pero son normas que no tienen ningún sentido para mí", añadió, y dijo sentirse "apenado por ellos".

"Meghan parece sacada de una película antigua".

No es la primera declaración pública en la que Markle afirma que su hija no ha mantenido ningún tipo de comunicación con él. A un mes del enlace real, apareció en el programa ‘Good Morning Britan’ en una entrevista exclusiva por la que le pagaron 10,000 dólares. Allí divulgó supuestas interioridades de la familia y habló sobre posturas políticas del príncipe Harry, asunto con el que la familia real es muy cuidadosa.

Su padre afirma que la duquesa no sonríe feliz. (Internet)

Pero esta vez, además, urgió a su hija a contactarlo y sugirió que la razón del "rechazo" de la realeza es la controversia a raíz de que pactara unas fotos con unos "paparazzi", lo que le parece una contradicción porque "la mitad de Gran Bretaña parece estar haciendo fortuna vendiendo fotos" de los duques, "¿son ellos rechazados?".

"Este es probablemente el periodo más largo en el que he estado sin hablar con ella. Solo quiero aclarar la situación y decirle que estoy orgulloso de ella", dijo. Aseguró que el teléfono al que solía contactarla ya no funciona.