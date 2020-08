Padre de Meghan demanda conocer a su nieto Archie

Clarisa Anell Soto

CIUDAD DE MÉXICO.- Thomas Markle, padre de Meghan Markle ha emprendido acciones legales contra su propia hija para poder conocer a su nieto: Archie, el pequeño que la Duquesa de Sussex tuvo con el Príncipe Harry.

La fuente indicó que el progenitor de Meghan actualmente se encuentra muy dolido, tras leer extractos de la biografía "Finding Freedom", escrita por Omid Scobie y Carolyn Durand sobre los Duques de Sussex y que saldrá el 11 de agosto.