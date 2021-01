Paola Durante y Mario Bezares preparan serie sobre la muerte de Paco Stanley

MÉXICO.- Desde hace dos décadas, entre los planes de la exedecán Paola Durante estaba hacer un filme o serie sobre lo que ella vivió tras el asesinato de Paco Stanley.

Pero es hasta ahora que, junto a una casa productora, una plataforma streaming y su excompañero Mario Bezares, esos planes se verán cristalizados a través de una serie y un documental sobre la trágica muerte del popular conductor de televisión.

En el proyecto, que se encuentra en etapa inicial, ella y Bezares plasmarán su versión acerca de lo que le ocurrió a Stanley aquel 7 de junio de 1999.

Paola señala que en las pláticas que ha tenido con el equipo encargado de levantar el proyecto han surgido testimonios de personas involucradas que incluso han dejado asombrada a la también modelo pues, dice, son pasajes que desconocía de ese momento que a ella le tocó vivir.

"Ellos llevan una investigación de años; me buscaron a mí y me dijeron que querían los derechos de mi historia para la serie y yo les dije que no les daría los derechos a menos que me asociara con ellos", comenta.