CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la filtración de un video íntimo de Luis Roberto Alves “Zague”, ocurrida a mediados del mes de junio, se especuló mucho alrededor del futuro de su matrimonio con la periodista Paola Rojas.

De acuerdo con información de la revista Quien, Paola dejó en claro a la prensa que anteponiendo el bienestar de sus hijos, no daría detalles de su vida privada. Desde entonces, se ha mantenido firme en dicha postura pese a las críticas y los señalamientos de los que fue víctima en las redes sociales.

“Como figura pública estás expuesta a que en redes sociales te señalen, pero lo que siempre había recibido eran mensajes muy cariñosos. Todo mi embarazo estuve al aire en radio y tele: gente que no conozco me mandó bendiciones y cariños para mí y mis hijos. Me topo recientemente con algo distinto, muy contrastante, muy fuerte. Muy violento y doloroso, difícil de acomodar, de procesar. Soy periodista y converso con víctimas de violencia todo el tiempo, con activistas y organizaciones que buscan combatir esa miseria moral. Pero es diferente ser el blanco de los ataques", se sinceró sobre este duro proceso en la edición de julio de la revista Quién.

Mientras ella se mantenía en silencio, las especulaciones sobre un posible divorcio del exfutbolista continuaron y parecen haberse confirmado este miércoles en la ceremonia de entrega de las Lunas del Auditorio. Durante la conducción del evento, Paola hizo un comentario que ha sido tomado como “confirmación” de su nueva soltería.

"Ya estoy libre en el mercado y tú no", expresó Paola cuando Arath de la Torre, con quien condujo la ceremonia, le cuestionó si estaba coqueteando con Benny Ibarra, a quien la periodista previamente calificó de “talentoso y exitoso”.

La prensa ha tomado este comentario como la confirmación de su separación de Zague, sin embargo, aún no hay una versión oficial al respecto.