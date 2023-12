Papá de Britney Spears pierde la pierna tras contraer infección

El padre de la princesa del pop, James Parnell Spears perdió una de sus piernas luego de una infección que se extendió hace un mes.

Según relata el medio de entretenimiento TMZ, el papá de Britney Spears ingresó hace un mes a un centro médico para reemplazar una parte de su rodilla, pero su situación empeoró con el paso de los días cuando su pierna comenzó a infectarse.

El medio mencionó que el señor de 71 años fue sometido a por lo menos cinco cirugías para detener la infección, pero ninguna resultó efectiva.

Al ver el problema de salud que enfrentaba James Spears, los médicos no tuvieron más remedio que amputarle su pierna.

"Se sometió a un reemplazo de rodilla y contrajo una terrible infección" , dijo una fuente cercana a TMZ.

Hasta el momento no se sabe cuál de sus piernas perdió por consecuencia.

Britney Spears' Dad Jamie Had Leg Amputated | Click to read more 👇 https://t.co/AKB1V9Ln7b — TMZ (@TMZ) December 5, 2023

Jamie se sometió a muchas cirugías para tratar de no perder la pierna, pues para él era un último recurso la amputación de su pierna, por lo que estuvo visitando hospitales que se especializan en enfermedades infecciosas.

El padre de Britney supuestamente perdió más de 12 kilos tras estar hospitalizado, porque no podía comer bien y tenía que llevar una dieta muy rigurosa.

No se sabe si Britney Spears acudió a visitar a su padre, ya que es conocido que ambos tenían una relación tensa en el pasado, debido a la presión que él ejerció sobre ella en sus mejores años.

TMZ reveló que Britney ha estado haciendo todo lo posible por sanar sus heridas internas y hacer las paces con las personas cercanas a ella que alguna vez la lastimaron, entre las que se encuentra su papá.

Otro miembro de la familia Spears que también se vio envuelta en sospechas de mala salud, fue la hermana pequeña de la cantante de ‘Oops, I did it again’, Jamie Lynn Spears.

La actriz de ‘Zoey 101’ abandonó de forma repentina el reality show ‘I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!’, debido a razones médicas que no han sido reveladas.

Con información de Reforma y TMZ