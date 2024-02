Papá de Taylor Swift en problemas legales por agredir a un fotógrafo

El nombre de Scott, reconocido como el padre de la famosa cantante Taylor Swift, se ha visto envuelto en un inesperado incidente. Según informes del portal Daily Mail, durante la exitosa gira de la estrella pop por Australia, Scott, apodado cariñosamente como el "Papá Swift" por los seguidores de su hija, enfrenta acusaciones de agresión física contra un fotógrafo.

El presunto altercado tuvo lugar en un muelle de ferry ubicado en Neutral Bay, Sídney, durante las primeras horas del martes, dejando a todos sorprendidos por este inesperado giro en la historia.

El fotógrafo de 51 años, identificado como Ben McDonald denunció al patriarca de la familia Swift, alegando que todo ocurrió mientras Taylor paseaba de la mano de su padre:

🚨TAYLOR SWIFTS FATHER SCOTT SWIFT ACUSSED OF ASSAULT!!

Police confirmed they were investigating claims Scott Swift, 71, assaulted Ben McDonald, 51, at a ferry wharf in the suburb of Neutral Bay about 2.30am on Tuesday. Taylor Swift is under the umbrella, next to her father… pic.twitter.com/RVDHkk1yg9