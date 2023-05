Grupo de paparazzi persigue a Harry y Meghan en Nueva York

El príncipe Harry y su esposa Meghan fueron perseguidos por fotógrafos en su automóvil después de un evento benéfico en Nueva York en un incidente que el alcalde y la oficina de la pareja describieron como “potencialmente peligroso” y que inmediatamente llevó a comparaciones con el accidente automovilístico de 1997 en el que murió la princesa Diana.

Con ayuda de la policía de la ciudad de Nueva York, la pareja pudo finalmente cambiar a un taxi y ser trasladada a su destino, según un agente de la policía que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y lo hizo bajo condición de anonimato.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York confirmó el incidente que involucró fotógrafos y al duque y duquesa de Sussex, pero señaló que no hubo heridos ni choques ni se realizaron arrestos luego de que Meghan aceptó el premio por parte de la “Ms. Foundation”.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo a periodistas que aún no había recibido un informe completo sobre lo ocurrido, pero calificó de “imprudente e irresponsable” que alguien persiguiera a personas en vehículos en la ciudad densamente poblada, y dijo que “dos de nuestros agentes podrían haber resultado heridos”.

