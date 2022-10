¡Para cerrar el año! Estos son los conciertos y festivales en México

El 2022 está a punto de terminar, pero los últimos meses del año vienen cargados de una fuerte dosis de música y espectáculos tan grandes que definitivamente nadie debe perderse.

Si eres de los que les gusta ir a conciertos o festivales musicales, prepárate para la gran oferta de entretenimiento que la Ciudad de México tiene y claro, hay para todos los gustos.

Los conciertos más esperados

Así que toma nota de las fechas en las que estarán tus artistas favoritos para que no se te pase ir a verlos:

- Roger Waters

El músico británico Roger Waters, cofundador de la icónica banda Pink Floyd, estará de regreso en el país los próximos 14 y 15 octubre en el Foro Sol, como parte de su gira: This is not a drill.

- Lorde

La cantante ganadora del Grammy, Lorde traerá a México su gira The Solar, nombre que también lleva su más reciente álbum. Será los días 11 y 12 de octubre en el Pepsi Center, para después ofrecer un gran show en Jalisco.

- Ringo Starr

Los próximos días 19 y 20 octubre Ringo Starr, acompañado por su All Starr Band, se adueñará nuevamente del Auditorio Nacional para hacer un recorrido por sus más grandes éxitos, así como los temas de su nuevo disco llamado “What´s my name”.

- Guns N’ Roses

Quizás uno de los conciertos que más expectativas han generado entre los fánaticos. El anteriormente llamado Estadio Azul, ahora Estadio Ciudad de los Deportes, se llenará con el poderoso rock de Guns N’ Roses el próximo 21 de octubre. Lo que más emociona a sus seguidores es que regresará la alineación original liderados por Axl Rose, Slash y Duff.

- Imagine Dragons

La banda estadounidense visitará tierras aztecas los días 1, 2 y 4 de noviembre en el Palacio de los Deportes en donde se escuchará lo mejor de su repertorio musical.

- Corona Capital

Uno de los festivales más esperados durante el año es el Corona Capital, que en este 2022 se realizará los días 18, 19 y 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, teniendo en su cartel a artistas de la talla de Artic Monkeys, Miley Cyrus, Liam Gallagher, My Chemical Romance, Paramore, entre muchos más.

- Harry Styles

El fenómeno de la música juvenil, complacerá nuevamente a sus fans mexicanos los días 24 y 25 de noviembre, con un espectacular show que ya ha recorrido gran parte de Europa. La cita es en el Foro Sol, pero los boletos ya están agotados.

- Flow Fest

Si lo tuyo es el género urbano no te puedes perder del festival Flow Fest los días 26 y 27 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en donde estarán los mejores exponentes de esta música a lo largo de dos días como J Balvin, Don Omar, Anuel AA, entre otros.

- Daddy Yankee

Uno de los pioneros de reggaetón se despide los escenarios, con tres conciertos los días 2, 3 y 4 diciembre en el Foro Sol como parte de su gira “La última vuelta”.

- Hell and Heaven

Pero si lo tuyo es el metal una buena opción es el festival Hell and Heaven que se realizará este año los días 2 y 3 diciembre en el Foro Pegaso en el que estarán bandas como Scorpions, Pantera, Epica, Slipknot, Judas Priest, entre otras.

- Bad Bunny

Después de conquistar varias ciudades alrededor del mundo, el "Conejo Malo" traerá su fiesta a la capital mexicana los días 9 y 10 de diciembre. El evento promete ser un lleno total y los boletos están agotados desde hace meses.

